İstanbul'da Fabrika Yangını: Ekipler Müdahalede

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde sabah erken saatlerde bir fabrikada yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangın Detayları ve Müdahale Süreci

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sabah saatlerinde bir fabrikada yangın çıktı. Abdurrahmangazi Mahallesi Bengi Sokak'ta saat 07.00 sularında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, çevrede yoğun dumanla fark edildi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede müdahaleye başladı. Yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.