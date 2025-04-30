Bakan Tekin'den Norm fazlası öğretmen, mülakat ve akademi açıklaması

Öğretmen atamaları ve mülakatlara dair önemli açıklamalar yapan Yusuf Tekin, okutulacak dersi kalmamış öğretmene branş değişikliğinin masada olduğunu ve norm fazlası öğretmene farklı ilçede görevlendirme geleceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli değerlendirmeler yaptı. 25 bin öğretmen atamasına ilişkin konuşan Bakan Tekin, mülakatla ilgili taleplerin yerine getirildiğini söyledi. Her branş aynı merkezde mülakata girecek diyen Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Uzun Süreli Mülakat İstiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademileri ve norm fazlası öğretmenlerin durumu hakkında konuştu. Bakan Tekin, Daha az komisyonla daha uzun zamanlı mülakat yapmak istiyoruz dedi. Tekin; edebiyat, Türkçe, matematik gibi bazı temel bilimlerle ilgili alanlarda norm ihtiyacının üstünde öğretmen olduğunu da ifade etti.

Akademiler Her İlin Birikimine Göre Kümelenecek

Milli Eğitim Akademileri için 30 büyükşehir şartı yok. Şu anda bizim hizmet içi eğitim merkezlerimizin, kamu kurumlarına ait olup kullanılmayan uygun fiziki mekanların olduğu yerlerde açacağız. Binalar araştırılıyor. Mevcut kamu binalarını ve kamu kaynaklarını efektif kullanacağız. Örneğin Erzurum'daki hizmet içi eğitim merkezi, akademiye uygun. Onun dönüşümü devam ediyor. Malatya'da, İnönü Üniversitesi'ne ait baraj kenarında otel ve konferans merkezi olarak yapılmış bir bina vardı o da akademi olacak.

Norm Fazlası Öğretmenlerin Durumu: Branş Değişikliği Masada

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'a konuşan Tekin'in devam eden açıklamaları şöyle:

Alınabilecek tedbirleri aşağı yukarı aldık. Buna rağmen rakam 50 binlere kadar düştü.

Standart tedbirlerle daha aşağıya düşürme ihtimalimiz yok gibi gözüküyor.

Yeni adımlar atmak gerekiyor. Bu adımlardan bir tanesi, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'ndaki iller içerisinde ilçe grupları oluşturmak.

Bir öğretmenimiz norm fazlası olduğunda, bu ilçe grubu içerisindeki okullardan herhangi birine görevlendirilebilecek. Örneğin Ankara Çankaya'daki bir öğretmenimizi başka ilçede görevlendiremiyorduk. Yaptığımız düzenlemeyle bu mümkün hale geldi.

Branş Değiştirebilirim Diyenlerin Tercihleri Toplanacak

Örneğin saç bakım ve güzellik hizmetleri programlarında öğretmen bulamıyoruz. Bu ders var ancak ders verecek öğretmenimiz yok. Bir başka tarafta bu dersi de verebilirim diyen, bu konuda ehil olduğunu düşünen eğitimlerle buraya kaydolabilecek arkadaşlar var. Bu türden, Ben branşımı değiştirip şu branşa geçebilirim, şu eğitimleri verebilirim diyenlerin tercihlerini toplayacaklar. Bu konuda çok hassasım. Çünkü hem öğretmenlerimiz zan altında kalıyor hem de biz rasyonel bir yönetim yapamamış oluyoruz.

15 Bin Öğretmenin Mülakat Süreci

Mümkün olduğunca az komisyonla adayları uzun zamana yayarak mülakatlarını yapmak istiyoruz. Mülakat komisyonları arasında puan farkı var diye bizi eleştirenler vardı. Şimdi sizin dediğinizi yapıyoruz. Daha az komisyonla hatta her branşı aynı merkezde mülakata alacağımız bir sistem. Bu sefer de diyorlar ki: Madem öyleydi, niye birleştiriyorsunuz?Anlamakta zorlanıyorum. Biz zaten o zaman da hızlı yapalım, bir an önce öğretmen adayı arkadaşlarımızı bekletmeden sisteme dahil edelim diye böyle bir şey düşünüyorduk. Şimdi ise zamanımız yeterli; komisyonları ona göre kuracağız.