Egzersiz Kanser Tedavisinin Yan Etkilerini Azaltıyor

Türkiye, İlk Çeyrekte 8.9 Milyon Turist Ağırladı
Türkiye, İlk Çeyrekte 8.9 Milyon Turist Ağırladı
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 İşçi Alımı Yapacak
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 İşçi Alımı Yapacak
Bakan Göktaş, Evlenecek Çiftlere Yeni Destekleri Açıkladı
Bakan Göktaş, Evlenecek Çiftlere Yeni Destekleri Açıkladı
İstanbul Merkezli 10 İlde FETÖ Operasyonu: 18 Doktor Yakalandı
İstanbul Merkezli 10 İlde FETÖ Operasyonu: 18 Doktor Yakalandı
1381 engelli öğretmen ataması bugün yapılacak
1381 engelli öğretmen ataması bugün yapılacak
Borsa İstanbul'da Dolandırıcılık Soruşturması: 15 Gözaltı Kararı
Borsa İstanbul'da Dolandırıcılık Soruşturması: 15 Gözaltı Kararı
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 18 Kişi Tutuklandı
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 18 Kişi Tutuklandı
42 İlde FETÖ Operasyonu: 169 Şüpheli Yakalandı
42 İlde FETÖ Operasyonu: 169 Şüpheli Yakalandı
4 Milyon Kişi Hala Eski Ehliyet Kullanıyor
4 Milyon Kişi Hala Eski Ehliyet Kullanıyor
Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor
Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor
RTÜK'e En Çok Şikayet Dizi ve Filmlerden Geliyor
RTÜK'e En Çok Şikayet Dizi ve Filmlerden Geliyor
Marmaris'te 3,8 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Marmaris'te 3,8 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Simav Merkezli Deprem Kütahya'yı Salladı
Simav Merkezli Deprem Kütahya'yı Salladı
Şimşek'ten AB'ye Mesaj: Gümrük Birliği İç Siyasete Takılmamalı
Şimşek'ten AB'ye Mesaj: Gümrük Birliği İç Siyasete Takılmamalı
'Norm Kadro Fazlası Öğretmen Sorununda Büyük Mesafe Alındı'
'Norm Kadro Fazlası Öğretmen Sorununda Büyük Mesafe Alındı'
Güvenlik Kameraları Kapatılan Otelin Müdürleri Gözaltında
Güvenlik Kameraları Kapatılan Otelin Müdürleri Gözaltında
4 Türk Üniversitesi Asya'nın En İyileri Arasında
4 Türk Üniversitesi Asya'nın En İyileri Arasında
Üç Büyükşehirde Satılık Konut Sayısı Arttı
Üç Büyükşehirde Satılık Konut Sayısı Arttı
Ayşe Barım'a 'Darbe Girişimine Yardım'dan 30 Yıl Hapis Talebi
Ayşe Barım'a 'Darbe Girişimine Yardım'dan 30 Yıl Hapis Talebi
14 Ay Evliliğe 150 Ay Nafaka: Yargıtay 'Orantısız' Dedi
14 Ay Evliliğe 150 Ay Nafaka: Yargıtay 'Orantısız' Dedi
Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı
Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı
Erdoğan: İtalya ile Ortak Projeler Geliştireceğiz
Erdoğan: İtalya ile Ortak Projeler Geliştireceğiz
Evlere Dikkat! Bakanlık, İki Oda Kokusu İçin Sağlıksız Uyarısı Yaptı
Evlere Dikkat! Bakanlık, İki Oda Kokusu İçin Sağlıksız Uyarısı Yaptı
Nevşehir'de Atış Eğitimi Kazası: Bir Asker Şehit
Nevşehir'de Atış Eğitimi Kazası: Bir Asker Şehit
DMM: Güvenlik Kamerası Bantlama İddiası Asılsız
DMM: Güvenlik Kamerası Bantlama İddiası Asılsız
6 Kuruşluk SGK Prim Borcu Davası Sonuçlandı
6 Kuruşluk SGK Prim Borcu Davası Sonuçlandı
10. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: Neler Değişiyor?
10. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: Neler Değişiyor?
İmamoğlu, son 6 ayda o otelde 46 görüşme yapmış
İmamoğlu, son 6 ayda o otelde 46 görüşme yapmış
Prof. Dr. Ercan Candan: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Revize Edilmelidir!
Prof. Dr. Ercan Candan: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Revize Edilmelidir!
Ana sayfaHaberler Sağlık

Egzersiz Kanser Tedavisinin Yan Etkilerini Azaltıyor

Egzersiz, kanser tedavisinin yan etkilerini azaltmada etkili. Araştırmalar, fiziksel aktivitenin kalp ve sinir hasarını hafiflettiğini gösteriyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 09:32, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 10:37
Yazdır

Yeni araştırma, fiziksel aktivitenin kalp ve sinir hasarı ile beyin sisi gibi etkileri hafiflettiğini ortaya koydu. Kanser tedavisinin yol açtığı olumsuz etkilerin egzersizle hafifletilebileceği bildirildi. Bu sonuca, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı bilimsel incelemelerden biri ulaştı.Çin Tıp Üniversitesi'ne bağlı Shengjing Hastanesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, 2012 ile 2024 yılları arasında yayımlanmış rastgele kontrollü deneylerin verileri bir araya getirildi. British Journal of Sports Medicine'da yayımlanan derlemede, 80 bilimsel makaleden elde edilen 485 farklı bulgu analiz edildi. Bulguların tamamının orta ila yüksek kalitede olduğu belirtildi.

Araştırmanın Sonuçları ve Etkileri

Araştırma sonuçlarına göre; aerobik ve direnç antrenmanları, yüksek yoğunluklu aralıklı egzersizler, tai chi ve yoga gibi aktiviteler, kanser tedavisine bağlı olarak gelişen kalp ve sinir hasarı, beyin sisi (kognitif bozulma) ve nefes darlığı gibi yan etkileri belirgin şekilde azaltabiliyor. Egzersizin yalnızca fiziksel değil, psikolojik açıdan da hastalara destek sunduğu kaydedildi. Uyku kalitesinde artış, genel vücut fonksiyonlarında iyileşme, sosyal etkileşimde artış ve yaşam kalitesinde gözle görülür bir yükseliş sağlandığı ifade edildi.Ayrıca egzersizin, insülin düzeyi, insülin benzeri büyüme faktörü ve C-reaktif protein gibi önemli biyolojik göstergelerde olumlu değişiklikler sağladığı vurgulandı.

Ameliyat Öncesi Egzersizin Faydaları

Çalışmada, ameliyat öncesinde düzenli olarak yapılan egzersizin; operasyon sonrası komplikasyon riskini, ağrı düzeyini, hastanede kalış süresini ve ölüm oranını azalttığına dair yüksek düzeyde kanıt bulunduğu bildirildi.Araştırmacılar, ulaştıkları sonuçları şu ifadelerle özetledi: "Bu çalışma, egzersizin kanser tedavi protokollerine entegre edilmesinin etkinliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Orta ila yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip bulgular, egzersizin tedaviye bağlı olumsuz etkileri azalttığını, beden yapısını ve biyolojik göstergeleri iyileştirdiğini ve yaşam kalitesini artırdığını göstermektedir."Çalışmada yer almayan ancak bulguları değerlendiren İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı'ndan uzman hemşire Celene Doherty ise şu değerlendirmede bulundu: "Bu araştırma, egzersizin kanser tedavisinin yan etkilerini azaltma ve uzun vadeli sağlık sonuçlarını iyileştirme açısından faydalı olduğuna dair kanıtları güçlendiriyor. Ancak hastalar teşhis sonrası oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Bu dönemde yaşam tarzı değişikliklerine odaklanmak zorlayıcı olabilir. Önemli olan, herkesin kendi temposunda ilerlemesi ve kendine uygun aktiviteleri tercih etmesidir."Doherty, egzersiz konusunda destek almak isteyen hastaların, kendi onkoloji ekiplerine danışmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber