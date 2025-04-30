MB Başkanı Karahan'dan 'Sıkı Para Politikası Sürecek' Mesajı
MB Başkanı Karahan'dan 'Sıkı Para Politikası Sürecek' Mesajı
Bakan Tekin'den Özel'in Jammer İddialarına Yanıt
Bakan Tekin'den Özel'in Jammer İddialarına Yanıt
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor
'Yarısı Bizden' Kampanyasında Destek Tutarı Arttırıldı
'Yarısı Bizden' Kampanyasında Destek Tutarı Arttırıldı
Rehber Öğretmen İhbar Etti: Kantinci Tacizden Gözaltına Alındı
Rehber Öğretmen İhbar Etti: Kantinci Tacizden Gözaltına Alındı
Sağlık Personeli Alım Kılavuzu Yayınlanıyor: Tarih Belli Oldu
Sağlık Personeli Alım Kılavuzu Yayınlanıyor: Tarih Belli Oldu
Bakan Göktaş, Evlenecek Çiftlere Yeni Destekleri Açıkladı
Bakan Göktaş, Evlenecek Çiftlere Yeni Destekleri Açıkladı
Bakan Tekin Duyurdu: İstanbul'da 4 Okul Boşaltıldı
Bakan Tekin Duyurdu: İstanbul'da 4 Okul Boşaltıldı
Bakan Kurum: Kanal İstanbul Gündemimizde Yok
Bakan Kurum: Kanal İstanbul Gündemimizde Yok
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'ye 'Burada Top Oynamıyoruz'
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'ye 'Burada Top Oynamıyoruz'
2025 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı
2025 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı
Türkiye, İlk Çeyrekte 8.9 Milyon Turist Ağırladı
Türkiye, İlk Çeyrekte 8.9 Milyon Turist Ağırladı
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 İşçi Alımı Yapacak
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 İşçi Alımı Yapacak
İstanbul Merkezli 10 İlde FETÖ Operasyonu: 18 Doktor Yakalandı
İstanbul Merkezli 10 İlde FETÖ Operasyonu: 18 Doktor Yakalandı
Borsa İstanbul'da Dolandırıcılık Soruşturması: 15 Gözaltı Kararı
Borsa İstanbul'da Dolandırıcılık Soruşturması: 15 Gözaltı Kararı
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 18 Kişi Tutuklandı
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 18 Kişi Tutuklandı
42 İlde FETÖ Operasyonu: 169 Şüpheli Yakalandı
42 İlde FETÖ Operasyonu: 169 Şüpheli Yakalandı
4 Milyon Kişi Hala Eski Ehliyet Kullanıyor
4 Milyon Kişi Hala Eski Ehliyet Kullanıyor
Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor
Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor
RTÜK'e En Çok Şikayet Dizi ve Filmlerden Geliyor
RTÜK'e En Çok Şikayet Dizi ve Filmlerden Geliyor
Marmaris'te 3,8 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Marmaris'te 3,8 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Simav Merkezli Deprem Kütahya'yı Salladı
Simav Merkezli Deprem Kütahya'yı Salladı
Şimşek'ten AB'ye Mesaj: Gümrük Birliği İç Siyasete Takılmamalı
Şimşek'ten AB'ye Mesaj: Gümrük Birliği İç Siyasete Takılmamalı
'Norm Kadro Fazlası Öğretmen Sorununda Büyük Mesafe Alındı'
'Norm Kadro Fazlası Öğretmen Sorununda Büyük Mesafe Alındı'
Güvenlik Kameraları Kapatılan Otelin Müdürleri Gözaltında
Güvenlik Kameraları Kapatılan Otelin Müdürleri Gözaltında
4 Türk Üniversitesi Asya'nın En İyileri Arasında
4 Türk Üniversitesi Asya'nın En İyileri Arasında
Üç Büyükşehirde Satılık Konut Sayısı Arttı
Üç Büyükşehirde Satılık Konut Sayısı Arttı
Ayşe Barım'a 'Darbe Girişimine Yardım'dan 30 Yıl Hapis Talebi
Ayşe Barım'a 'Darbe Girişimine Yardım'dan 30 Yıl Hapis Talebi
14 Ay Evliliğe 150 Ay Nafaka: Yargıtay 'Orantısız' Dedi
14 Ay Evliliğe 150 Ay Nafaka: Yargıtay 'Orantısız' Dedi
Ana sayfaHaberler Eğitim

2025 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı

2025 Nisan ayında yapılan engelli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı. Sonuçlara e-Devlet şifrenizle erişebilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 11:49, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 13:43
Yazdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bin 381 engelli öğretmen ataması yapılacağı müjdesi vermişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Tekin paylaşımında, "Bin 381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz" notunu düşmüştü.

Bekleyişin ardından 2025 Nisan engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı.

2025 Nisan Engelli Öğretmenlik Atama Sonuçları Açıklandı

Atama sonucunuza https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber