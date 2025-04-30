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1 Mayıs Emek Günü'nde Raylı Sistemler Ücretsiz Hizmet Verecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, 1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belirli raylı sistem hatları vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 09:55, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 09:57
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1 Mayıs Emek Günü'nde Raylı Sistemler Ücretsiz Hizmet Verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini anımsattı.

Resmi Gazete'de 26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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