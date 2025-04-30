Bursa'da Dev Operasyon: 600 Polisle Uyuşturucu Baskını

Bursa'da, 600 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi ve 41 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de yer aldığı bu operasyona toplamda 600 polis katıldı. Operasyonda 4 eğitimli köpek ve 4 İHA kullanıldı.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

3 kilo 200 gram metamfetamin

2 kilo 700 gram kokain

1500 kök Hint keneviri bitkisi

30 bin ecstasy hap

2 kilo 300 gram sentetik kannabinoid ham maddesi

250 gram esrar

160 sentetik hap

35 gram sentetik kannabinoid

Operasyonda Ele Geçirilen Diğer Eşyalar

3 ruhsatsız tabanca

7 fişek

2 hassas terazi

180 bin lira para

Gözaltına alınan 41 şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.