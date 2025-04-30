Dolar 38,49 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,4470 38,4480 38,4900 38,4910 Avro 43,9120 43,9130 43,8670 43,8680 Sterlin 51,5800 51,5900 51,3200 51,3300 İsviçre frangı 46,7300 46,7400 46,7400 46,7500 ANKARA ABD doları 38,4170 38,4970 38,4600 38,5400 Avro 43,8720 43,9520 43,8270 43,9070 Sterlin 51,5200 51,7300 51,2600 51,4700