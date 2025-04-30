Dolar 38,49 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 38,49 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 17:46, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 17:46
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,4470
|38,4480
|38,4900
|38,4910
|Avro
|43,9120
|43,9130
|43,8670
|43,8680
|Sterlin
|51,5800
|51,5900
|51,3200
|51,3300
|İsviçre frangı
|46,7300
|46,7400
|46,7400
|46,7500
|ANKARA
|ABD doları
|38,4170
|38,4970
|38,4600
|38,5400
|Avro
|43,8720
|43,9520
|43,8270
|43,9070
|Sterlin
|51,5200
|51,7300
|51,2600
|51,4700