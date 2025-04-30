Zincir marketlere tarihi geçmiş ürün denetimi

Market raflarında ve soğutucularında bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, tarihi geçmiş ürünleri tespit ederek imha edilmek üzere topladı. Özellikle dondurulmuş gıdalar üzerinde yoğunlaşan denetimlerde, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerle ilgili market yetkililerine bilgilendirme yapıldı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Tarihi geçmiş ürün bulundurduğu belirlenen işletmelere önce sözlü, ardından yazılı uyarılar yapıldı. Halk sağlığını tehdit eden bu tür uygulamalara karşı denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

SOĞUK ZİNCİR ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Zabıta ekipleri, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuk zincir gerektiren ürünlere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, vatandaşlara da bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Ayrıca denetimler sırasında, marketlerin genel hijyen kurallarına uyup uymadığı da kontrol edildi.