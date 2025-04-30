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İzmir'de Terör Propagandası: 41 Kişi Gözaltında

İzmir'de izinsiz eylemlere katılıp güvenlik güçlerine saldıran 41 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü propagandası yapıldığı belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 10:22, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 10:21
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İzmir'de Terör Propagandası: 41 Kişi Gözaltında

İzmir'de izinsiz eylemlere katılıp güvenlik güçlerine saldırıda bulundukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 60 şüpheliden 41'i gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katılıp grupları provoke ettiği belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İzinsiz Eylemlere Katılım ve Propaganda

Bu kapsamda güvenlik kuvvetlerine taşlı-sopalı saldırıda bulunup, grupları provoke ettikleri ve sosyal medya platformları üzerinden silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen baskında 41 şüpheli gözaltına alındı.

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