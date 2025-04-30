Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 İşçi Alımı Yapacak
Sağlık Bakanlığı, 3.658 kişilik işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR üzerinden 5-9 Mayıs tarihleri arasında kabul edilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 11:06, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 11:36
Sağlık Bakanlığı, işçi alımı kapsamında 3 bin 658 kişilik kontenjan açtı. Başvurular 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.
Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Detayları
Sağlık Bakanlığı, istihdam edilmek üzere 3 bin 658 işçi alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak.
Sağlık Bakanı'nın Açıklamaları
Daha önce Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk etapta 19 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. 3 bin 658 kişilik bu işçi alımının da bu toplam sayının içerisinde yer aldığı değerlendiriliyor.
Başvuru Koşulları ve Takip
İlan edilen alımla ilgili detaylar ve başvuru koşulları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.