Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 İşçi Alımı Yapacak

Sağlık Bakanlığı, işçi alımı kapsamında 3 bin 658 kişilik kontenjan açtı. Başvurular 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Detayları

Sağlık Bakanlığı, istihdam edilmek üzere 3 bin 658 işçi alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak.

Sağlık Bakanı'nın Açıklamaları

Daha önce Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk etapta 19 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. 3 bin 658 kişilik bu işçi alımının da bu toplam sayının içerisinde yer aldığı değerlendiriliyor.

Başvuru Koşulları ve Takip

İlan edilen alımla ilgili detaylar ve başvuru koşulları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.