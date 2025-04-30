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Mayıs'ta ekonomi gündemi yoğun olacak

Türkiye'nin ekonomi ajandası, mayıs ayında açıklanacak veriler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışı temasları ile Merkez Bankasının Enflasyon Raporu'nda verilecek mesajlar nedeniyle yoğunlaşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 11:14, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 11:12
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Mayıs'ta ekonomi gündemi yoğun olacak

Türkiye'yi mayıs ayında yoğun bir veri gündemi bekliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Mayıs'ta Diyarbakır'da düzenleyeceği toplantıda nisan ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor.

Geçen ay 23,4 milyar dolarla tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettiklerini belirten Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin yıllıklandırılmış en yüksek rakamına martta ulaştık. Son 12 ayda 263,4 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdik" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Mayıs'ta nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 1,88 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK, 9 Mayıs'ta mart ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak. Endeks, şubatta aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 1,9 azalmıştı.

Merkez Bankası, 13 Mayıs'ta mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Şubatta cari işlemler hesabı 4 milyar 405 milyon dolar açık verirken, bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 158 milyon dolar fazla oluşmuştu.

Büyüme ve işsizlik 30 Mayıs'ta açıklanacak

TÜİK, 16 Mayıs'ta nisan ayı konut satış ve birinci çeyrek iş gücü istatistiklerini açıklayacak. Kurum, 20 Mayıs'ta söz konusu aya ilişkin tüketici güven endeksi ve mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksi sonuçlarını duyuracak. Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 2,3 azalışla 83,9'a düşmüştü. Tarımsal girdi fiyat endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 28,92, aylık yüzde 2,35 artarak Haziran 2023'ten sonraki en düşük seviyesini görmüştü.

Kurum, mayıs ayının son iş gününde bu yılın ilk çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verileri ile nisan ayı iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2 büyürken, GSYH 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 3 artış göstermişti. İşsizlik oranı da martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 7,9'a gerilemişti.

Bakan Şimşek'in mayıs ajandası yoğun

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ABD temaslarının ardından mayıs ayında da yoğun görüşme trafiği bekliyor. Brüksel'de Avrupa Birliği ve Batı Ortakları Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı'na katılması beklenen Şimşek, Londra'da da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının düzenleyeceği foruma iştirak edecek. Şimşek'in gündeminde Katar Ekonomi Forumu ve İslam Kalkınma Bankasının yıllık toplantıları da yer alıyor.

Yılın ikinci Enflasyon Raporu açıklanacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da 6 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine sunum yapacak. Faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alması öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, başkanın banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

Başkan Karahan, 22 Mayıs'ta bu yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu kamuoyu ile paylaşacak. Enflasyon Raporu'nda yer alacak mesajlar piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Merkez Bankası, 30 Mayıs'ta Finansal İstikrar Raporu'nu da açıklayacak.

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