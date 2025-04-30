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Türkiye, İlk Çeyrekte 8.9 Milyon Turist Ağırladı

2025 hedefleri arasında turizmde yüzde 4.7 gelir artışı öngören Bakan Ersoy, yılın ilk çeyreğinde rekor gelir elde ettiklerini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 11:33, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 11:34
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Türkiye, İlk Çeyrekte 8.9 Milyon Turist Ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yılın ilk 3 ayında toplam 8,9 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Bu dönemde elde ettiğimiz 9,5 milyar dolar turizm geliri ile tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu kırdık. 2025 yıl sonu hedefimiz: 65 milyon ziyaretçi! dedi.

İlk Çeyrek Turizm Verileri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk çeyreğine dair turizm verilerini paylaştı. Türkiye'nin 3 ayda 8,9 milyon turist ağırladığını vurgulayan Bakan Ersoy, 2025 hedefinin ise 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar turizm geliri olduğunu söyledi.

Turizm Gelirlerinde Artış Öngörüsü

Yüzde 4.7 turizm gerilerinde artış öngörüyoruzBakan Ersoy şunları söyledi:2025 hedefimiz de hem kişi sayısında hem gelirde büyüme hedefi koyduk. 65 milyon ziyaretçi 64 milyar dolar gelir, yani geçen seneyle kıyasladığımızda yüzde 4.4'lük sayısında yüzde 4.7 turizm gerilerinde artış öngörüyoruz. Bu sene ilk çeyrekte 8.9 milyon ziyaretçi ile kapattık. İlk çeyrek itibarıyla 2025 yılında rekor gelir olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye 9,5 milyar dolarla ilk çeyrekteki en iyi gelirini yakalamış oluyor.

Rezervasyonlarda Büyüme

Nisan ayının çok iyi başladığını vurgulayan Bakan Ersoy, Yüzde 6 büyüme ile kapatacak gibi gösteriyor. Mayıs ve Haziran rezervasyonlarına baktığımızda ise Türkiye yıl sonu ortalamasının üzerinde geliyor rezervasyonlar dedi.

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