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Bakan Kurum: Kanal İstanbul Gündemimizde Yok

Bakan Murat Kurum, Kanal İstanbul'un şu anki gündemlerinde olmadığını belirtti. Projeye dair tartışmaların polemik yaratma amacı taşıdığını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 12:38, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 12:46
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu gündemimizde yok" dedi.

Kanal İstanbul Tartışmaları

Bakan Kurum, Kanal İstanbul tartışmasına ilişkin, "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu gündemimizde yok" dediği açıklamasında, "Olmadığını daha önce söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Bölgede Yapılan Konutlar ve Araplara Konut Satışı İddiaları

Bölgede yapılan konutlara ve Araplara konut satıldığı iddialarına ilişkin de konuşan Bakan Kurum şunları kaydetti:

  • "Bir bağlantısı yok. O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, milletimize sosyal konut yapacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma."

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Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Söylendiği gibi Araplara ya da herhangi bir ülke devleti vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev sahibi olmayan dar gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz."KANAL İSTANBUL İLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOKTUR"Oradaki 44 bin konutun inşaatı devam ediyor, Arnavıtköy'de de 28 bin konutun inşaatı devam ediyor. Bu projenin de Kanal İstanbul ile uzaktan yakından alakası yoktur."

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