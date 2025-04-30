Bakan Tekin Duyurdu: İstanbul'da 4 Okul Boşaltıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan tarihli 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da 3'ü tarihi olmak üzere 4 okulun boşaltıldığını açıkladı. 23 Nisan'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan denetimlerde, İstanbul'da hizmet veren 4 okulun deprem riski nedeniyle boşaltılmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu okulların 3'ünün tarihi nitelikte olduğunu belirtirken, toplamda 4 okulun deprem riski nedeniyle boşaltıldığını açıkladı.

Engelli Öğretmen Ataması Yapıldı

Öte yandan Tekin, engelli öğretmen atamalarının gerçekleştiğini belirterek, 1381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar dedi.