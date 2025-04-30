Sağlık Personeli Alım Kılavuzu Yayınlanıyor: Tarih Belli Oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alım sürecine ilişkin kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini ve kısa süre içinde yayımlanacağını duyurdu.

Sağlık personeli alımıyla ilgili beklenen açıklama, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Bakan Memişoğlu, sağlık personeli alım sürecine ilişkin kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini açıkladı.

Memişoğlu'nun Açıklamaları

Memişoğlu, kılavuzun Cuma günü ya da en geç Pazartesi günü yayımlanacağını vurguladı. Böylece sağlık alanında istihdam bekleyen binlerce aday için sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Alım Kılavuzu İçeriği

Kadro dağılımı

Başvuru şartları

Başvuru takvimi

Adayların duyuruları ÖSYM üzerinden takip etmesi gerekiyor.