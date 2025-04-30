Lise Öğrencisi, Deneme Sınavında Pencereden Düştü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Çakabey Anadolu Lisesi'nde, 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep A., okulun 4'üncü katındaki pencereden düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 13:17, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 13:19
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Topçular Mahallesi 3135'inci Sokak'ta bulunan Çakabey Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep A., okulun 4'üncü katındaki pencereden düştü. Olay, saat 10.30 sıralarında, okulda düzenlenen deneme sınavı sırasında meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan öğrenciye ilk müdahale okulda yapıldıktan sonra Zeynep A., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.