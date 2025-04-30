Lise Öğrencisi, Deneme Sınavında Pencereden Düştü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan öğrenciye ilk müdahale okulda yapıldıktan sonra Zeynep A., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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