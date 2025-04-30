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İstanbul'da 3 ayda yaklaşık 41 milyon muayene hizmeti sunuldu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "2025 yılının ilk 3 ayında 15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfusumuza sağlık tesislerimizde toplam 40 milyon 913 bin 514 muayene hizmeti sunulmuş, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5,8 muayene artışı görülmüştür" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 14:15, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 14:18
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İstanbul'da 3 ayda yaklaşık 41 milyon muayene hizmeti sunuldu

Bakırköy'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Güner, İstanbul'da 53 kamu, 144 özel, 6 kamu üniversitesi, 12 vakıf üniversitesi hastanesi olmak üzere toplam 215 hastanede sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi.

Ayrıca 1089 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 4 bin 918 Aile Hekimliği biriminde kesintisiz birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğunu belirten Güner, "2025 yılının ilk 3 ayında 15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfusumuza sağlık tesislerimizde toplam 40 milyon 913 bin 514 muayene hizmeti sunulmuş, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5,8 muayene artışı görülmüştür. Günlük 659 bin 895 muayene yapılan ilimizde vatandaşlarımız yılın ilk 3 ayında ortalama 3 kez sağlık tesislerimize başvurmuştur." diye konuştu.

"Ameliyatların yüzde 60'ı kamu sağlık tesislerinde yapıldı"

Güner, sağlık hizmetlerinin yüzde 78'inin kamu sağlık tesislerinde gerçekleştirildiğini, en çok muayene yapılan branşların iç hastalıkları, çocuk hastalıkları, kadın doğum, göz ve ortopedi branşları olduğunu kaydetti.

İstanbul'da yılın ilk 3 ayında sağlık tesislerinde 596 bin 671 ameliyat gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Güner, "Günlük 9 bin 624 ameliyat gerçekleşmiştir. Bu ameliyatlardan kompleks ve zor ameliyat türlerinden olan A ve B grubu ameliyatların geçen döneme göre yüzde 11,2 artış kaydettiği görülmektedir. Ameliyatların yüzde 60'ı kamu sağlık tesislerinde yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kentte hizmet veren sağlık tesislerinde 2025 yılının ilk 3 ayında toplam radyoloji görüntüleme sayısının 10 milyon 241 bin 335 olduğunu, günlük 165 bin 182 radyoloji görüntüleme gerçekleştirildiğini anlatan Güner, şöyle devam etti:

"Geçen döneme göre yüzde 4,1 artışa mukabil tetkik kapasitemizin arttığı da görülmektedir. İstanbul'da bulunan 1089 ASM ile görev yapmakta olan yaklaşık 4 bin 627 aile hekimimiz bulunmaktadır. 2025 yılında 27 milyon 115 bin 674 başvuru sayısı gerçekleştiği ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27,4 artış göstererek aile hekimliğine daha fazla rağbet edildiği anlaşılmaktadır. 2025 yılı ilk 3 ayında 46 bin 110 servis kanseri tarama, 44 bin 561 kolorektal kanser tarama, 20 bin 532 meme kanseri taraması yapılmıştır. Geçen senenin aynı dönemine göre kanser taramalarında toplamda yüzde 57'lik artış olduğu görülmektedir."

"Sağlık tesislerimizin yüzde 80'i depreme dayanıklı hale getirilmiştir"

İstanbul'un olası büyük depremde en yüksek riskle karşı karşıya bulunan şehirlerden birisi olduğunu vurgulayan Güner, "Bu farkındalıkla İstanbul'da 2016-2025 yılları arasında hayata geçirilen projelerle 25 sağlık tesisinde toplam 14 bin 224 yatak kapasitesi oluşturulmuştur." dedi.

İl Sağlık Müdürü Güner, yeni sağlık tesislerinin yalnızca kapasite artışıyla değil, ileri teknolojik donanımları ve afet dayanıklılıklarıyla da öne çıktığını belirterek, şunları paylaştı:

"Bu doğrultuda 100 yatak üzeri tüm yeni hastanelerimizde sismik izolatör kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Şu anda 8 hastanemizde aktif olarak kullanılan sismik izolatörler sayesinde ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis gibi kritik alanlar, deprem anında dahi kesintisiz hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yatırımların sonucu olarak İstanbul'daki sağlık tesislerimizin yüzde 80'i depreme dayanıklı hale getirilmiştir."

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