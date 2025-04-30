Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölge de yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri O.T. ile A.H.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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