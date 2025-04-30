Beşiktaş'ta Kumpir Satışı Yapan 4 İşletme Kapatıldı

Beşiktaş'ta, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen kumpir satışı yapan 4 işletme geçici olarak kapatıldı.

Beşiktaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda Ortaköy Meydanı'nda kumpir satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimde, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 işletme süreli olarak kapatılırken, 20 işletmeye de cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, ilçede huzuru bozan hiçbir davranışa müsamaha göstermediklerini, Kaymakamlık'la işbirliği içinde çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.