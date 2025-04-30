İngiliz Boksörün Saldırısına Uğrayan Taksici Dehşeti Anlattı

MB Başkanı Karahan'dan 'Sıkı Para Politikası Sürecek' Mesajı
MB Başkanı Karahan'dan 'Sıkı Para Politikası Sürecek' Mesajı
Bakan Tekin'den Özel'in Jammer İddialarına Yanıt
Bakan Tekin'den Özel'in Jammer İddialarına Yanıt
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor
'Yarısı Bizden' Kampanyasında Destek Tutarı Arttırıldı
'Yarısı Bizden' Kampanyasında Destek Tutarı Arttırıldı
Rehber Öğretmen İhbar Etti: Kantinci Tacizden Gözaltına Alındı
Rehber Öğretmen İhbar Etti: Kantinci Tacizden Gözaltına Alındı
Sağlık Personeli Alım Kılavuzu Yayınlanıyor: Tarih Belli Oldu
Sağlık Personeli Alım Kılavuzu Yayınlanıyor: Tarih Belli Oldu
Bakan Göktaş, Evlenecek Çiftlere Yeni Destekleri Açıkladı
Bakan Göktaş, Evlenecek Çiftlere Yeni Destekleri Açıkladı
Bakan Tekin Duyurdu: İstanbul'da 4 Okul Boşaltıldı
Bakan Tekin Duyurdu: İstanbul'da 4 Okul Boşaltıldı
Bakan Kurum: Kanal İstanbul Gündemimizde Yok
Bakan Kurum: Kanal İstanbul Gündemimizde Yok
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'ye 'Burada Top Oynamıyoruz'
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'ye 'Burada Top Oynamıyoruz'
2025 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı
2025 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı
Türkiye, İlk Çeyrekte 8.9 Milyon Turist Ağırladı
Türkiye, İlk Çeyrekte 8.9 Milyon Turist Ağırladı
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 İşçi Alımı Yapacak
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 İşçi Alımı Yapacak
İstanbul Merkezli 10 İlde FETÖ Operasyonu: 18 Doktor Yakalandı
İstanbul Merkezli 10 İlde FETÖ Operasyonu: 18 Doktor Yakalandı
Borsa İstanbul'da Dolandırıcılık Soruşturması: 15 Gözaltı Kararı
Borsa İstanbul'da Dolandırıcılık Soruşturması: 15 Gözaltı Kararı
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 18 Kişi Tutuklandı
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 18 Kişi Tutuklandı
42 İlde FETÖ Operasyonu: 169 Şüpheli Yakalandı
42 İlde FETÖ Operasyonu: 169 Şüpheli Yakalandı
4 Milyon Kişi Hala Eski Ehliyet Kullanıyor
4 Milyon Kişi Hala Eski Ehliyet Kullanıyor
Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor
Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor
RTÜK'e En Çok Şikayet Dizi ve Filmlerden Geliyor
RTÜK'e En Çok Şikayet Dizi ve Filmlerden Geliyor
Marmaris'te 3,8 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Marmaris'te 3,8 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Simav Merkezli Deprem Kütahya'yı Salladı
Simav Merkezli Deprem Kütahya'yı Salladı
Şimşek'ten AB'ye Mesaj: Gümrük Birliği İç Siyasete Takılmamalı
Şimşek'ten AB'ye Mesaj: Gümrük Birliği İç Siyasete Takılmamalı
'Norm Kadro Fazlası Öğretmen Sorununda Büyük Mesafe Alındı'
'Norm Kadro Fazlası Öğretmen Sorununda Büyük Mesafe Alındı'
Güvenlik Kameraları Kapatılan Otelin Müdürleri Gözaltında
Güvenlik Kameraları Kapatılan Otelin Müdürleri Gözaltında
4 Türk Üniversitesi Asya'nın En İyileri Arasında
4 Türk Üniversitesi Asya'nın En İyileri Arasında
Üç Büyükşehirde Satılık Konut Sayısı Arttı
Üç Büyükşehirde Satılık Konut Sayısı Arttı
Ayşe Barım'a 'Darbe Girişimine Yardım'dan 30 Yıl Hapis Talebi
Ayşe Barım'a 'Darbe Girişimine Yardım'dan 30 Yıl Hapis Talebi
14 Ay Evliliğe 150 Ay Nafaka: Yargıtay 'Orantısız' Dedi
14 Ay Evliliğe 150 Ay Nafaka: Yargıtay 'Orantısız' Dedi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İngiliz Boksörün Saldırısına Uğrayan Taksici Dehşeti Anlattı

Taksici Kadir Biçer, İngiliz boksör tarafından darp edildi. Olay anları araç içi kameraya yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 14:42, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 14:48
Yazdır

İngiliz boksör tarafından saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darbedilen taksici Kadir Biçer yaşadığı dehşeti anlattı. İngiliz boksörün bir anda saldırdığını söyleyen Biçer, "Yol boyunca arka koltuktan gözüme parmaklarını soktu, yüzümü tırmaladı" dedi. Saldırganın 17 bin lira değerindeki birkaç günlük hasılatını da aldığını belirten Biçer "Yüzümü parçaladı, beni ısırdı. Boynumu kırmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Yaşanan Olayın Detayları

İstanbul'da İngiliz boksör Ross K taksi şoförü Kadir Biçer'e araç içinde saldırdığı anlar ortaya çıkmış, görüntüler tepki çekmişti. Saldırının taksi içerisinde başlayıp aracın dışında da devam ettiği araç içi kamerasından görüntülenmişti.

Taksici Kadir Biçer'in Açıklamaları

Ekol TV'de yer alan habere göre korkunç saldırıya maruz kalan taksici Kadir Biçer, yaşadığı dehşeti anlattı. Biçer olayla ilgili şunları söyledi:"GÖZÜME PARMAKLARINI SOKTU""Bu kişi havalimanından bindi. Yol boyunca arka koltuktan gözüme parmaklarını soktu, yüzümü tırmaladı. Kim olduğunu anlamaya çalıştım, İngiliz mi dedim cevap yok, Rusyalı mı dedim yine sessizlik. Bir anda saldırıya geçti. Yüzümü parçaladı, beni ısırdı. Boynumu kırmaya çalıştı."

Saldırının Sonuçları ve Biçer'in Durumu

"BİRKAÇ GÜNLÜK HASILATIMI DA ALDI"17 bin lira tutarındaki birkaç günlük hasılatının da saldırgan tarafından alındığını belirten Biçer, "Bunları yaptıktan sonra çekip gitmesi beni en çok yaralayan şey oldu" ifadelerini kullandı.Darp sonrası aldığı yaralar ve yaşadığı travma nedeniyle Biçer'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADIRoss K'nın şu anki hukuki durumu ve gözaltı süreci hakkında resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber