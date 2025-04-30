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Erdoğan: İslam Coğrafyası Sinsi Planların Hedefi Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam coğrafyasının son iki asırdır böl-parçala-yönet anlayışıyla hedef alındığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 15:01, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 15:05
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Erdoğan: İslam Coğrafyası Sinsi Planların Hedefi Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam coğrafyası son iki asırdır pek çok saldırının böl-parçala-yönet etrafında kullanılan anlayışı etrafında kurgulanan sinsi planların hedefi yapıldı" dedi.

Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programında konuştu.

Erdoğan'ın Konuşmasından Öne Çıkan Başlıklar

"İslam coğrafyası son iki asırdır pek çok saldırının böl-parçala-yönet etrafında kullanılan anlayışı etrafında kurgulanan sinsi planların hedefi yapıldı. Kimi zaman etnik, kimi zaman da kültürel farklılıklarımız bu hain planların tamda merkezine yerleştirildi. Tam 200 yıldır aramıza örülen duvarlar bizleri maalesef günden günde birbirimizden uzaklaştırdı. Bu duvarların harcı emperyalist bir zihniyetle karıldı. Bu duvarların tuğlaları nifakla, nefretle, husumetle yükseltildi."

(İslam coğrafyasıyla) Aramızdaki bağları güçlendirmemiz, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız, ruh ve gönül birliğimizi baştan tesis ve tahkim etmemiz şarttır".

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