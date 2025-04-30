MB Başkanı Karahan'dan 'Sıkı Para Politikası Sürecek' Mesajı

TCMB'nin 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bankanın idare merkezinde yapıldı. Karahan, burada konuşmada, merkez bankalarının toplumsal refah artışına en büyük katkısının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu, TCMB'nin bu bilinçle kararlı adımlar attığını söyledi. Son dönemde küresel ekonomi ve ticaret politikalarına ilişkin artan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin bu yıl küresel büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskleri artırdığına işaret eden Karahan, "Küresel enflasyonda düşüş gözlenmekle birlikte, belirsizliğin yüksek ve risklerin canlı olması merkez bankalarının temkinli duruşlarını devam ettirmelerine neden oldu." dedi.

Gerekli Önlemleri Alacağız

Karahan, talep göstergelerini yakından takip ettiklerini ve talep koşullarındaki gelişmelerin dezenflasyon sürecini olumsuz yönde etkilemesi durumunda gerekli önlemleri alacaklarını vurgulayarak, şubat ayı itibarıyla 12 aylık birikimli cari açığın, hizmetler dengesi fazlasındaki yüksek seviyeye karşın altın ve enerji açıklarındaki artışın etkisiyle 12,8 milyar dolar olduğunu aktardı. Geçen yıl başlayan dezenflasyon sürecinin bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğini bildiren Karahan, enflasyondaki gelişmelere paralel olarak politika faizini ocakta yüzde 45'e, martta yüzde 42,5'e indirdiklerini anımsattı.

Para Politikası Araçlarını Kararlılıkla Kullanacağız

Karahan, döviz likiditesine yönelik olarak Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Likidite koşullarını yakından izlemeye ve likidite yönetimi araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürmesi amacıyla piyasa kuralları içinde tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz." Adımlarımızı piyasalarda oluşan oynaklığın makroekonomik etkilerini sınırlamak amacıyla proaktif bir yaklaşımla belirleyeceğiz. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz, bu doğrultuda politika faizini, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.

Kararlılık ve Özveri ile Çalışmalarımızı Sürdüreceğiz

Teknoloji ve finansal altyapıyı daha yoğun ve etkin kullanmaya yönelik adımlar attıklarını anımsatan Karahan, "FAST kapsamında ödemeler alanında rekabeti ve yenilikçiliği artırmak, yeni ve katma değerli hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı 2024'te de sürdürdük. FAST işlem tutar limitlerini kademeli olarak yükselttik." Türk lirası tedavülünün kesintisiz sağlanması, şubelerimizde kullanılan banknot işleme sisteminin donanım ve yazılım modernizasyonu, banknot işleme kapasitemizin artırılmasına yönelik çalışmalarımız oldu. Karahan, temel görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmaları sürdürürken, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında akademik çalışmalara da katkıda bulunmaya devam ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur." TCMB olarak dezenflasyon sürecini sürdürecek, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için kararlılık ve özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.