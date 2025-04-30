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Bakan Tekin: Medya, Çocuklarımız İçin Zehirli İçerikler Üretiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Medya, bırakın dördüncü kuvvet olmayı, tırnak içinde söylüyorum, kimse yanlış anlamasın ama genelde kötü şeyler ön plana çıktığı için artık çocuklarımız açısından zehirli içerikler üreten bir platform haline dönüştü ve hepimiz bundan muzdaribiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 17:16, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 17:24
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Bakan Tekin: Medya, Çocuklarımız İçin Zehirli İçerikler Üretiyor

Bakan Tekin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) medya içeriklerinin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kapsamlı bakış açısıyla ele almak amacıyla düzenlenen Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi'ne katıldı.Buradaki konuşmasında, geçmişten bugüne düzenlenen çalıştaylarda Medya böyle devam ettiği sürece dördüncü kuvvet mi? sorusunun sorulduğuna işaret eden Tekin, zirvenin sonuç raporunda yer alan maddelerin uzun yıllardır tartışıldığını belirtti. Medyadaki bazı içeriklere ilişkin eleştirilerde bulunan Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

Medyadaki Sorunlar ve Eleştiriler

Bugün gelinen noktada ben aslında karşı tarafınızda yer alan bir kişiyim. Üretilen içeriğin artık çocuklarımız, toplumumuz açısından, ChatGPT'nin önerdiği o değerler açısından sorun ürettiğini gördüğümüz için diyoruz ki çocuklarımıza bu anlamda bağımlılıktan uzaklaşın. Bu anlamda bağımlı olmayın. Çünkü medya bırakın dördüncü kuvvet olmayı, tırnak içinde söylüyorum, kimse yanlış anlamasın ama genelde kötü şeyler ön plana çıktığı için artık çocuklarımız açısından zehirli içerikler üreten bir platform haline dönüştü ve hepimiz bundan muzdaribiz. İşin ilginç yanı, bir araya geldiğimizde, herkes bu hususun altını çiziyor, aynı doğruları söylüyor ama en nihayetinde ortaya arzu etmediğimiz sonuçlar çıkıyor.

RTÜK Zirvesinin Önemi ve Toplumsal Destek

RTÜK'ün düzenlediği zirvenin çok önemli olduğunu vurgulayan Tekin, Böyle devam edersek, böyle sürerse güçlü bir medyamız olmayacak. Doğal olarak bilinçli bir toplum hayalimizden uzaklaşacağız ve en nihayetinde de ülke olarak zayıflamış olacağız. Bu sadece medya için geçerli değil, toplumsal alanın her noktasında temsil ettiğimiz roller itibarıyla mesleğimize ve temsil ettiğimiz değerlere saygılı davranmak durumundayız.

Toplumun Tüm Kesimlerinin Desteği

Bakan Tekin, RTÜK'ün yürüttüğü çalışmalara Bakanlık olarak destek verdiklerinin altını çizdi. İlk kez eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı döneminde medya okuryazarlığını gündemlerine aldıklarını anımsatan Tekin, bu eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında sistem okuryazarlığı kavramının yer aldığını, bu kavramın içerisindeki en önemli başlığın medya okuryazarlığı olduğunu belirtti.Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) RTÜK ile koordineli biçimde içerikler ürettiklerine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:Çocuklarımızın medyayı sağlıklı kullanmaları, bağımlı olmadan medyadan faydalanabilmeleri için ve medyayı güçlü toplumun bir parçası olarak değerlendirebileceğimiz, eğitim sürecimizin bir unsuru olarak görebileceğimiz çalışmaları biz birlikte yürütüyoruz. Ben o vesileyle Ebubekir Başkan şahsında RTÜK üyelerine ve çalışanlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu çalışmalarımızı yaparken toplumun tüm kesimlerinin bize destek olmasını bekliyoruz, arzu ediyoruz.

Ortak Değerler ve Eğitimde Başarı

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimini tamamlayan bir gencin hayatının yaklaşık yüzde 10'unu okulda geçirdiğinin altını çizerek, Bakanlık olarak eğitim öğretim alanında çalışırken sadece okulları ve öğretmenleri değil aynı zamanda toplumun tamamını bu sürecin bir paydaşı olarak gördüklerini ifade etti. Toplumun paydaş olarak görülmediği durumda eğitim öğretimin başarısız olacağını söyleyen Tekin, şöyle konuştu:O yüzden katıldığım bütün ortamlarda sürekli bir çağrıyı yineliyorum. Diyorum ki gelin çocuklarımızı hep beraber eğitelim. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız ve hepimiz bu ülkenin değerleri konusunda hemfikiriz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bize bu anlamda destek olmak isteyen herkesin desteğine açığız. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, medya temsilcileri, kim Biz de bu süreçte elimizi taşın altına koymak istiyoruz, biz de size destek olmak istiyoruz. diyorsa buyursun gelsinler. Çünkü hepimiz ortak bir değer veya ortak bir amaç uğruna mücadele ediyoruz. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak istiyoruz. Önümüzdeki yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha güçlü, daha demokratik, daha müreffeh bir ülke olması için mücadele ediyoruz. Biz çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmek istiyoruz. Bize bu konuda destek olacak herkese kapımız ardına kadar açık.

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