Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs dolayısıyla geçici kapatılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Ankaray hattında yer alan Anadolu Meydanı, Kolej ve Kurtuluş istasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları süresince yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ulaşım planlarını bu doğrultuda yapmaları istendi.