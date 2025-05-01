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2 yaşındaki bebeği hastanelik eden zanlı tutuklandı

Denizli Sarayköy'de bir bebeği darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.D. tutuklandı. Bebeğin tedavisi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 15:38, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 15:41
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2 yaşındaki bebeği hastanelik eden zanlı tutuklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir bebeği darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.D'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı kasten yaralama suçundan cezaevine gönderildi. S.D'nin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Bebeğin Sağlık Durumu

Bebeğin annesi S.B.D'nin ifadesinde, eşinden bir süre önce boşandığını, ardından S.D. ile yaşamaya başladığını, S.D'nin alkol aldıktan sonra kendilerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. Sağ kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirtilen bebeğin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Olayın Detayları

Dün, Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. (22) tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K'nin darbedildiği tespit edilmiş, bebeği darbeden annenin erkek arkadaşı S.D. gözaltına alınmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastanedeki tedavi süreci devam eden bebeğin korumasına alınacağını bildirmişti.

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