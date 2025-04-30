Menzil grubuna ait çakarlı araca ceza verildi
Beşiktaş'ta kaydedilen görüntülerde çakarlı araçla seyir halinde ilerleyen bir kadın sürücü tepki çekti. Görüntü ve ışık kirliliğine neden olan sürücüye bir motokurye tepki gösterirken kadın bu duruma "Tahsisli araç" yanıtını verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaparak, aracın çakarının iptal edildiğini ve araca 155 bin liralık idari para cezası uygulandığını açıkladı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde kaydedilen görüntüler tepki çekti. Dün akşam saatlerinde bir motokurye sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kadın sürücünün çakarlı araç kullandığı görüldü. Görüntü ve ışık kirliliğine neden olan durumda motokurye, söz konusu çakarlı araçla şeritte yan yana gelince "Hanımefendi görevli misiniz, şu an görev emriniz var mı?" diye sordu. Bu soruya cevap vermeyen kadın, "Niye çekiyorsunuz, tahsisli araç" dedi.
OTOMOBİL MENZİL CEMAATİ LİDERİ FETTAH'A AİT ÇIKTI
Kadın sürücünün kullandığı çakarlı otomobilin kime ait olduğu da ortaya çıktı. Menzil Cemaati içinde bulunan Semerkand grubu lideri Muhammed Fettah'a ait olan otomobil daha öncede basına yansımış ve değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu öne sürülmüştü.
ARACIN ÇAKARI İPTAL EDİLDİ, CEZA YEDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Menzil cemaatine ait araç ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Ali Yerlikaya'nın çakarlı araca ilişkin açıklaması şu şekilde:
"Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını
usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal
medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi.
Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi.
Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle:
Işıklı ve sesli uyarı işaretini Takılacağı Yerlerin Dışında Kullanmak,
Emniyet Şeridi İhlali Yapmak,
Geçiş Üstünlüğü Hakkını Gereksiz Kullanmak,
Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak,
Emniyet Kemeri Kullanmamak ve
Standart Dışı Plaka Takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır."
Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 30, 2025
ARACIN ÜZERİNDEKİ TRAFİKTE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ HAKKI (ÇAKAR) İPTAL EDİLDİ.. pic.twitter.com/dhozam79fm