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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Taşınma Süreci Tamamlandı

Deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle yerinde dönüşüm için taşınma kararı çıkmasının ardından öğrenciler ve fakülte hocaları tarafından yapılan eylemlerle sık sık gündeme gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yüzde 70'lik bölümünün taşınması tamamlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 22:32, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 22:32
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Taşınma Süreci Tamamlandı

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin taşınması, geçtiğimiz hafta yaşanan 6,2'lik deprem sonrası öne alındı.Marmara depremine karşı riskli yapıların tahliye ve yerinde dönüşüm çalışmaları devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de depreme dayanıksız olması sebebiyle taşınması uzun süre kamuoyunun gündemindeki yerini korumuştu. Taşınma karşıtı eylemlerle yıllarca gündemde kalan fakültenin büyük bölümünün Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne taşınmasına karar verilmişti.

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin Yeni Adresi

Süreç içerisinde fakültenin yüzde 70'lik bölümünün taşınması tamamlanırken, geçtiğimiz hafta yaşanan 6,2'lik deprem sonrası çalışmalara hız verildi. Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, bünyelerinde bulunan Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin alınan karar doğrultusunda taşınma işlemlerinin öne çekildiğini, hemşirelik fakültesinin Avcılar Yerleşkesindeki bir binaya geçeceğini açıkladı.

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