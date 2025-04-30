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Türk Müteahhitler Libya'da Yeni Projelere Hazırlanıyor

Bakan Bolat, Türkiye'nin Libya ile ticaret hacmini artırma hedeflerini ve yeni işbirliklerini açıkladı. Türk müteahhitler, Libya'da yeni kalkınma projeleri için destek alıyor ve iş hacmini artırmayı hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 22:45, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 23:14
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Türk Müteahhitler Libya'da Yeni Projelere Hazırlanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya'daki inşaat hamlelerinin Türkiye'nin uluslararası alanda **dünya ikincisi** olmasını sağladığını söyledi. Bakan Bolat, AA muhabirine, Libya'daki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Libya'nın Türkiye tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu belirten Bolat, iki ülkenin dostluk, komşuluk, Akdeniz'deki birliktelik ve sosyokültürel bağlarının çok güçlü olduğunu söyledi. Bolat, "Ekonomik ilişkiler bakımından da Libya, Türkiye ekonomi tarihinde çok önemli bir yer elde etmiştir. 1972'de Türk müteahhitlik firmalarının Libya'da yaptıkları büyük yatırımlar, inşaat hamleleri Türkiye'nin uluslararası alanda bugün **dünya ikincisi** olmasını sağlamıştır." dedi. Türkiye'nin geçmişte Libya'da çok önemli başarılara imza attığına işaret eden Bolat, bugünkü başarıların altında da 1972'de Libya'da başlayan müteahhitlik çalışmaları ile dış ticarette yürütülen çalışmaların çok önemli bir rol oynadığını aktardı.

Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi Kurma Konusunda Mutabık Kaldık

Libya ziyaretine ilişkin Bolat, "Biz de bugün Ticaret Bakanlığı heyeti olarak dün İtalya'da Sayın Cumhurbaşkanımızın çok başarılı geçen gezisindeki temaslardan sonra Türkiye-Libya ekonomik ilişkilerini daha yüksek bir tempoya yükseltmek için önemli temaslar yaptık." dedi. Bolat, "Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc ve Libya'da çok önemli bir kurum olan Merkez Bankasının Başkanı Sayın Naci İsa Bey'le önemli, verimli, uzun görüşmeler yaptık ve Türkiye ile Libyalı iş insanları, müteahhitler arasındaki iş masası ve iş forumunu gerçekleştirdik. Şunu memnuniyetle ifade ederim ki gezimiz çok verimli geçti." diye konuştu. "Libya tarafı ile Türkiye-Libya ekonomik ilişkilerini daha yüksek rakamlara yükseltmek ve canlandırmak için **Ortak Ekonomi Ticaret Komitesi** kurma konusunda mutabık kaldık." bilgisini veren Bolat, Karma Ekonomi Komisyonunun da bu yıl içinde toplanması konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

2026'da Ticaret Hacmini 5 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi Belirledik

Bolat, Libya tarafıyla ayrıca, Ticaret Bakanlıkları arasında 2020'de atılan imza ile kurulan **Ortak Çalışma Görev Gücü**nün ikişer aylık dönemlerde toplanarak iki ülke ticaret yatırım ve müteahhitlik alanında ortaya çıkan konuları düzenli bir şekilde tartışması ve koordine etmeleri konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti. "Türkiye ile Libya arasında yıllık 3,7 milyar dolarlık ticaret hacmini bu yıl 4 milyar doların üzerine, gelecek yıl 5 milyar dolara çıkarma hedefini ortaklaşa belirledik." diyen Bolat, müteahhitlik çalışmalarında teminat mektupların konusundaki sıkıntıları giderme konusunda BDDK ile Libya Merkez Bankası arasında yakın zamanda düzenli istişare ve koordinasyon toplantıları yapılması konusunda da Libya tarafı ile mutabık kaldıklarını söyledi.Bakan Bolat sözlerini şöyle tamamladı: "Libya'da yeni kalkınma projeleri konusunda Türk müteahhitlerinin daha fazla iş alması konusunda da Libya makamlarından sözlü destek aldık ve bu konuda firmalarımıza olumlu referanslarımız oldu. Yeni dönemde Libya Başbakanı da, Sayın Cumhurbaşkanımız da daha yüksek tempoda çalışılması konusunda biz ilgili bakanlara talimat verdiler. Bu somut sonuçlarla memleketimize döneceğiz." Ticaret Bakanı Bolat, Libya'ya düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde bugün Libya Başbakanı Dibeybe, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Huveyc ve Merkez Bankası Başkanı İsa ile bir araya gelmişti.

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