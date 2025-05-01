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1 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

1 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 00:00, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 00:04
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1 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Bakırcılar Çarşısı Şantiyesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Malatya/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC'nin açılışına katılacak.

(Lefkoşa/13.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi "Karakurt" Tanıtım ve Araç Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesinin açılışını yapacak.

(Antalya/11.00)

SPOR

1- 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na, beşinci gününde 151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabıyla devam edilecek.

(Muğla/Aydın)

2- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final müsabakalarına yarı finallerle devam edilecek.

(İzmir)

3- UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde; Tottenham-Bodo/Glimt ve Athletic Bilbao-Manchester United ilk maçları oynanacak.

(Londra/Bilbao/22.00)

4- UEFA Konferans Ligi yarı finalinde; Real Betis-Fiorentina ve Djurgarden-Chelsea ilk maçları yapılacak.

(Sevilla/Stokholm/22.00)

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