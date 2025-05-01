1 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları
1 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Bakırcılar Çarşısı Şantiyesi'nde basın açıklaması yapacak.
(Malatya/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC'nin açılışına katılacak.
(Lefkoşa/13.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi "Karakurt" Tanıtım ve Araç Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesinin açılışını yapacak.
(Antalya/11.00)
SPOR
1- 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na, beşinci gününde 151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabıyla devam edilecek.
(Muğla/Aydın)
2- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final müsabakalarına yarı finallerle devam edilecek.
(İzmir)
3- UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde; Tottenham-Bodo/Glimt ve Athletic Bilbao-Manchester United ilk maçları oynanacak.
(Londra/Bilbao/22.00)
4- UEFA Konferans Ligi yarı finalinde; Real Betis-Fiorentina ve Djurgarden-Chelsea ilk maçları yapılacak.
(Sevilla/Stokholm/22.00)