Seferberlik Eğitimine Katılanlara Yeni Özlük Hakları

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle, seferberlik tatbikatları ile ferdi seferberlik eğitimlerine katılanlara yönelik özlük hakları ve harcırah ödemelerinde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelik, Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.



Maaş Farkı ve Sigorta Primi Devletten



22 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan 8510 sayılı yönetmeliğin 95. maddesinde yapılan değişiklikle, söz konusu tatbikat ve eğitimlere katılan yedek personele, bağlı bulundukları kurumlarda aldıkları maaşın rütbe maaşlarından düşük olması halinde aradaki fark ile sosyal sigorta prim farkı Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenecek. Ancak kurum maaşı rütbe maaşından fazla olan personele herhangi bir ilave ödeme yapılmayacak.



Yedek Er ve Erbaşlara Asgari Ücrete Endeksli Ödeme



Ayrıca, maaşlarını tam olarak almaya devam etmeyen yedek erbaş ve erlere, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 16 yaşını doldurmuş bekar işçiler için belirlenen aylık net asgari ücretin 30'da 1'i oranında günlük ödeme yapılacak.



Yol Masrafları ve Harcırahlar Mevzuata Göre Belirlenecek



Yedek erbaş ve erlerin yol giderleri Askeralma Yönetmeliği'nin 102. maddesine göre karşılanırken; yedek subay, yedek astsubay, yedek uzman jandarma, yedek uzman erbaş ve sözleşmeli yedek personelin harcırahları ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek.



Yeni Düzenlemeyle Mali Haklar Güvence Altında



Bu düzenleme ile birlikte seferberlik sürecine katılım sağlayan yedek personelin mali haklarının daha adil bir zemine oturtulması hedefleniyor.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 9783

Ekli "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Nisan 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/5/2024 tarihli ve 8510 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliğinin 95 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seferberlik tatbikatlarına ve ferdi seferberlik eğitimlerine katılan yedek personelin özlük hakları

MADDE 95- (1) Seferberlik tatbikatlanna ve ferdi seferberlik eğitimlerine katılan yedek personele, 2941 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında tatbikat veya eğitim süresinin her günü için;

a) Halen çalışmakta olan memur ve diğer kamu görevlisi statüsünde olan veya tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik veya yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı bağlanmış olan yedek subay, yedek astsubay, yedek uzman jandarma, yedek uzman erbaşlar ile yedek sözleşmeli erbaş ve erlere; tabi oldukları kurumlarda ilgili mevzuata göre aldıkları maaş veya aylıkları rütbe maaşlanndan düşük ise rütbe maaş farkı ve sosyal sigorta prim farkı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir. Kurumlarından aldıkları maaş veya aylıkları rütbe maaşlanndan fazla ise aynca ödeme yapılmaz.

b) Çalışmakta oldukları işyerinden maaş, ücret veya aylıklarını tam olarak almaya devam edenler hariç olmak üzere bu fıkranın (a) bendi hükmüne tabi olmayan yedek subay, yedek astsubay, yedek uzman jandarma, yedek uzman erbaşlar ile yedek sözleşmeli erbaş ve erlere rütbe maaşı Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir.

e) Görevli bulundukları kamu kurum veya kuruluşlarından, çalışmakta oldukları işyerinden veya tabi oldukları sosyal güvenlik kurumundan maaş, ücret veya aylıklarını tam olarak almaya devam edenler hariç olmak üzere yedek erbaş ve erlere; 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş Kanununa göre 16 yaşını doldurmuş bekar işçilere uygulanmakta olan aylık net asgari ücretin otuzda biri oranında tutar Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki ödemelerin yapılabilmesi için çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan aldıkları maaş, ücret veya aylıklarını gösteren bilgi ve belgeler yedek personel tarafından ibraz edilir. Yedek personelin, bilgi veya belge ibraz edememeleri durumunda beyanı esas alınır. Yalan beyanda bulunduğu tespit edilen yedek personel hakkında gerekli adli ve idari işlemler tesis edilir.

(3) Yedek erbaş ve erlerin yol masrafı Askeralma Yönetmeliğinin 102 nci maddesine göre; yedek subay, yedek astsubay, yedek uzman jandarma, yedek uzman erbaş ve yedek sözleşmeli erbaş ve erlerin harcırahı 6245 sayılı Kanuna göre ödenir."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.