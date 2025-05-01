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HSK Listeyi Açıkladı: 2 Bin 730 Hakim ve Savcıya Terfi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan 2 bin 730 yargı mensubuna ilişkin kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 22:35, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 23:05
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HSK Listeyi Açıkladı: 2 Bin 730 Hakim ve Savcıya Terfi

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan 2 bin 730 adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK Kararları ve Yükselme Süreleri

HSK kararlarında, bulundukları derecede 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2025 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Adli ve İdari Yargıdaki Hakimler ve Savcılar

Listede adli yargıda 2 bin 549 başsavcı, savcı ve hakim ile idari yargıdan 181 hakimin adı yer aldı.

İsim Listesinde Yer Almayanlar

Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunabilecek.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2025 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin adlannı belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22'nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

1-ADLİ YARGI A - HAKİM SINIFI

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