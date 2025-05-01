Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 07:21, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 07:42
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası yakınlarında meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.