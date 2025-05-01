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Erdoğan İmzayı Attı, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Yardımları Yükseltildi

İstanbul'da kentsel dönüşüm destekleri artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yardımların yeni rakamları belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 07:25, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 07:45
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Erdoğan İmzayı Attı, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Yardımları Yükseltildi

İstanbul'daki kentsel dönüşüm yardımlarında artışa gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla birlikte, 1 milyon 400 bin TL olan destek ise 1 milyon 750 bin TL'ye çıktı.

Kentsel Dönüşüm Yardımlarında Artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'deki kararla birlikte, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için verilecek yardım tutarlarında artış yapıldı.

  • 700 bin TL olan destek 875 bin TL'ye
  • 350 bin TL olan destek 437 bin 500 TL'ye
  • 1 milyon 400 bin TL olan destek ise 1 milyon 750 bin TL'ye yükseltildi.

Bu Tarihten Önceki Sözleşmeleri Kapsıyor mu?

Ayrıca, 100 bin TL olarak uygulanan bir diğer yardım kalemi de 125 bin TL olarak güncellendi.Bu maddenin yayım tarihinden önce yapılmış sözleşmeler ise sözleşmenin yapıldığı tarihteki hibe, kredi ve tahliye destekleri ile sürdürülecek.

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