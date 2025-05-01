Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 07:31, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 07:46
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.48'de merkez üssü Bodrum olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.