Adana'da iki araca çarpan cip alev aldı: 2 yaralı

Alev alan cipteki M.E. ve H.Ç., çevredekilerin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine trafik polisi, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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