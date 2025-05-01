14 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari Bitlis'te yakalandı
Bitlis'te 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, jandarma tarafından yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 08:28, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 08:29
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Tatvan Jandarma Asayiş Timi (JASAT) ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yakalama kararı bulunan firari yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.