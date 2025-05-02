İzmir'de kırbaçla darp iddiasında 1 şüpheli tutuklandı

Dün, Osmangazi Mahallesi Yavuz Caddesi'ndeki otobüs durağında B.A.S'nin kırbaçla darbedilmesiyle olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden B.M. (19) ve A.A'nın (20) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler O.E.İ. (21) ve Ç.Y'nin (21) ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Yavuz Caddesi'ndeki otobüs durağında dün B.A.S'nin darbedilmesiyle ilgili çalışma başlatmış, mağdurun ilk ifadesinde tanıdığı B.M, A.A, Ç.Y. ve O.E.İ'nin konuşma bahanesiyle kendisini bir otomobile bindirdiğini, miras kalan bir villanın satışından elde ettiği paradan zorla pay istediklerini, itiraz etmesi üzerine darbedildiğini anlatmıştı.

B.A.S, otomobilden indirildikten sonra durakta kırbaçla dövüldüğünü ve cep telefonunun da zorla alındığını belirtmişti.

Cep telefonu ile kırbacı güvenlik güçlerine teslim eden şüpheliler B.M. ve A.A. ile Ç.Y. ve O.E.İ. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.