Ters yönde giden araç tehlike saçtı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ters yönde giden otomobil trafiği tehlikeye attı. Uyarılara aldırmadan yoluna devam eden sürücü kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 10:00, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 10:01
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, D-140 kara yolunda ters şeritten ilerledi.
Bir sürücü, üzerine doğru gelen araca çarpmamak için son anda manevra yaptı. Araç sürücüsünün hem kendi hem de diğer sürücülerin canını ve hiçe sayarak, uyarılara aldırmadan yoluna devam ettiği anlar ise araç kamerasına kaydedildi.