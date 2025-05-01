Ters yönde giden araç tehlike saçtı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, D-140 kara yolunda ters şeritten ilerledi.

Bir sürücü, üzerine doğru gelen araca çarpmamak için son anda manevra yaptı. Araç sürücüsünün hem kendi hem de diğer sürücülerin canını ve hiçe sayarak, uyarılara aldırmadan yoluna devam ettiği anlar ise araç kamerasına kaydedildi.