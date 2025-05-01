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Devlet Tahvili Gelirlerinde İndirimli Tevkifat Süresi Uzatıldı

Devlet tahvili ve kira sertifikalarındaki yüzde 0 tevkifat oranı uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 10:16, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 10:16
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Devlet Tahvili Gelirlerinde İndirimli Tevkifat Süresi Uzatıldı

Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere ilişkin yüzde 0 indirimli tevkifat oranı uygulaması 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, devlet tahvili ve hazine bonolarıyla Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde 0) uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Düzenlemenin Detayları

Düzenleme kapsamında 1 Mayıs-31 Temmuz tarihlerinde iktisap edilen bu kıymetlerden elde edilecek gelirler için tevkifat oranının yüzde 0 olarak uygulanmasına devam edecek.

Diğer Cumhurbaşkanı Kararı ve Yatırım Teşvikleri

Öte yandan, yayınlanan diğer Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca imalat sanayisi ile turizme dair yatırım teşvik belgesi sahibi olan mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları, 31 Aralık 2028'e kadar, katma değer vergisinden müstesna olmaya devam edecek.

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