Bakan Kurum'dan 1 Mayıs İçin Deprem Bölgesi Vurgusu

Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik
Elektrik Kesintisi Krizi: Türkiye'yi Etkilemeyecek
Elektrik Kesintisi Krizi: Türkiye'yi Etkilemeyecek
Danıştay'dan Doktorlar İçin Kritik Karar!
Danıştay'dan Doktorlar İçin Kritik Karar!
Cinsel İstismar İddiaları Üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama
Cinsel İstismar İddiaları Üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama
Erdoğan: Çalışanların Haklarını Koruma Önceliğimizdir
Erdoğan: Çalışanların Haklarını Koruma Önceliğimizdir
Fahrettin Altun'dan Özel'e Yanıt: Devletimizi Tanımadığı Ortada
Fahrettin Altun'dan Özel'e Yanıt: Devletimizi Tanımadığı Ortada
1 Mayıs'ta 127 Toplantıya İzin Verildi
1 Mayıs'ta 127 Toplantıya İzin Verildi
Aşı takvimine yeni bir aşı daha eklendi
Aşı takvimine yeni bir aşı daha eklendi
36 İSPARK otoparkı bir gecede kapatıldı, araçlar kaldırıma park etti
36 İSPARK otoparkı bir gecede kapatıldı, araçlar kaldırıma park etti
İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim ve Saraçhane'ye Giriş Yasakları
İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim ve Saraçhane'ye Giriş Yasakları
Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Memurunu Yaraladı
Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Memurunu Yaraladı
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı: 28 İlde Kuvvetli Yağış
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı: 28 İlde Kuvvetli Yağış
Türkiye Enerji Depolamada Avrupa'nın Tamamlayıcısı
Türkiye Enerji Depolamada Avrupa'nın Tamamlayıcısı
Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erdoğan İmzayı Attı, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Yardımları Yükseltildi
Erdoğan İmzayı Attı, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Yardımları Yükseltildi
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
TBMM'de Yeni Kanun Teklifi: İlk 5 Madde Kabul Edildi
TBMM'de Yeni Kanun Teklifi: İlk 5 Madde Kabul Edildi
MESEM Projesinde Usulsüzlük: 206 Sanık Hakkında Dava
MESEM Projesinde Usulsüzlük: 206 Sanık Hakkında Dava
TOGG'un Yeni Modeli Ne Zaman Yollara Çıkacak?
TOGG'un Yeni Modeli Ne Zaman Yollara Çıkacak?
Üniversitelere 'Yeşil Gelecek' Vizyonu: Yeni Programlar Yolda
Üniversitelere 'Yeşil Gelecek' Vizyonu: Yeni Programlar Yolda
TOKİ 2025'te Konut Üretimini 3 Kat Artıracak
TOKİ 2025'te Konut Üretimini 3 Kat Artıracak
TBMM'de 'Jammer' Tartışması: AK Parti ve CHP Karşı Karşıya
TBMM'de 'Jammer' Tartışması: AK Parti ve CHP Karşı Karşıya
İstanbul Valiliği 1 Mayıs İçin Önlemleri Açıkladı
İstanbul Valiliği 1 Mayıs İçin Önlemleri Açıkladı
Nisanda Fiyatı En Fazla Artan ve Azalan Ürünler
Nisanda Fiyatı En Fazla Artan ve Azalan Ürünler
Bakan Tekin Yanıtladı: Okullar Erken Tatil Olacak Mı?
Bakan Tekin Yanıtladı: Okullar Erken Tatil Olacak Mı?
İstanbul'da İlk 3 Ayda 41 Milyon Muayene
İstanbul'da İlk 3 Ayda 41 Milyon Muayene
RTÜK, Sokak Röportajları İçin Çalışma Başlattı
RTÜK, Sokak Röportajları İçin Çalışma Başlattı
Meteoroloji Personeli Özlük Haklarında İyileştirme İstiyor
Meteoroloji Personeli Özlük Haklarında İyileştirme İstiyor
Erdoğan: Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil
Erdoğan: Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil
MB Başkanı Karahan'dan 'Sıkı Para Politikası Sürecek' Mesajı
MB Başkanı Karahan'dan 'Sıkı Para Politikası Sürecek' Mesajı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kurum'dan 1 Mayıs İçin Deprem Bölgesi Vurgusu

Bakan Murat Kurum, 1 Mayıs'ı deprem bölgesindeki işçileri anlatan filmle kutladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 10:20, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 11:35
Yazdır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü deprem bölgesindeki işçileri konu eden tanıtım filmini paylaşarak kutladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da alın terinin, özverinin ve dayanışmanın simgesi olarak Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Ülkenin dört bir yanında emek vurgusu yapılırken, en ağır yükü taşıyanlar ise deprem bölgesinde gece gündüz çalışan işçiler de unutulmadı.

Deprem Bölgesindeki İşçileri Konu Eden Film Paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü deprem bölgesindeki işçileri konu eden tanıtım filmini paylaşarak kutladı. Bakan Kurum, mesajında, Türkiye'nin en büyük şantiyelerinde görev yapan yüz binlerce işçinin emeğine dikkat çekti. "Her yuvada binlerce ustamızın alın teri var" diyen Bakan Kurum, "Yükselen her bir yuvada binlerce mimarımızın, mühendisimizin, ustamızın alın teri var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" mesajını yayınladı.

Asrın İnşa Seferberliği

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin vurduğu 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 182 binden fazla mimar, mühendis ve işçiyle asrın inşa seferberliğini yürütüyor. Türkiye'nin en büyük şantiyelerinin kurulu olduğu, İndere, Dikmece ve İkizce gibi devasa şantiyelerde çalışan yüzbinlerce işçinin alın teriyle yeni yuvalar inşa ediliyor.

Küllerinden Yeniden Doğmak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bakan Kurum'un paylaştığı filmde, "Bu yolda yorulmak, yağmur çamur demeden çalışmak, en yakınından bile günlerce uzak kalmak var. Ama birimizde bile şikayet yok, mutlu yarınlara inancımız var. Söz konusu memleketin geleceğiyse küllerinden yeniden doğmak bizim yapımızda var" ifadeleri yer aldı.

Yeniden Daha Güçlü Anadolu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden bir diriliş. Bize durmak yok; evelallah biz yine küllerimizden dipdiri ayağa kalkarak yola devam edeceğiz" sözlerinin de yer aldığı klip, "Bizim bir sözümüz var. 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' için binlerce şantiyede yüz binden fazla görevlimizle gece gündüz çalışıyoruz" mesajıyla sona eriyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber