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Danıştay'dan Doktorlar İçin Kritik Karar!

Danıştay, doktorların özel hastanelerle anlaşma sınırını iptal etti.

Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 11:41, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 11:43
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Danıştay'dan Doktorlar İçin Kritik Karar!

Danıştay, muayenehanesi olup da özel hastanelerle çalışan doktorları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Danıştay, doktorlara anlaşma yapılacak hastane sınırı getiren düzenlemeyi iptal etti.

Yıllık Sözleşme Koşulu Getirilmişti

Ekol TV'den İlker Turak'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı, Danıştay'ın iptal kararı doğrultusunda 2023 yılında yeni bir yönetmelik çıkardı. Yeni yönetmelik ile muayenehanesi olan doktorların, hastalarının tedavilerini sürdürecekleri hastaneler için yıllık sözleşme yapma koşulu getirildi. Özel hastanelerin, her branşta kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimlerle sözleşme yapabilecekleri belirtildi. Yani, mevcut düzenlemede, 3 kadın doğum uzmanı kadrosu olan bir hastane, sadece 1 kadın doğum uzmanı ile sözleşme yapabiliyor.

Hekim Seçme Özgürlüğüne Aykırı

Ancak bu yönetmelik için de Danıştay'a dava açıldı. Açılan davada hekimlerin çalışma hakkına, hastaların hekim seçme özgürlüğüne ve sağlık hizmetine erişme haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle düzenlemenin iptali istendi.

Herhangi Bilimsel Çalışma Yapılmaksızın Belirlendi

Dosyayı görüşen Danıştay 10. Dairesi, Sağlık Bakanlığı'nın yönetmelikte konulan süre ve kota sınırını herhangi bir bilimsel çalışma yapmaksızın belirlediğini ifade ederek düzenlemeyi iptal etti.

Sağlık Bakanlığı Kişisel Verileri Toplayıp İşleyebilir

Ayrıca yönetmelikte yer alan, hasta bilgilerinin 'Muayene Bilgi Yönetim Sistemi' üzerinden gönderilmesi kuralının da iptali istendi. Ancak Danıştay, Sağlık Bakanlığı kişisel verileri toplayıp işleyebilir kararıyla vererek iptal istemini reddetti.

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