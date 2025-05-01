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Elektrik Kesintisi Krizi: Türkiye'yi Etkilemeyecek

Enerji Bakanı Bayraktar, Avrupa'daki elektrik krizinin Türkiye'yi etkilemeyeceğini belirtti. İletim hatlarında sorun yok.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 12:01, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 12:02
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Elektrik Kesintisi Krizi: Türkiye'yi Etkilemeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisi kriziyle ilgili açıklama yaptı. Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak **hiçbir sorun bulunmadığını** söyledi.

Avrupa'daki Elektrik Kesintisi Krizi

İspanya, Portekiz, Andorra ve Fransa'da milyonlarca insanın hayatını felç eden elektrik kesintisi krizinin şoku sürüyor. Kesintinin henüz sebebi belirlenemezken Türkiye'nin bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceği ise merak konusu oldu.

Türkiye'yi Etkilemeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak **hiçbir sorun bulunmadığını** söyledi.

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