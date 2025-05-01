Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi 'Karakurt' Tanıtım ve Araç Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Uraloğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuştu.

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