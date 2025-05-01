Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kanal İstanbul'un Türkiye için önemini vurguladı. Projeden vazgeçilmediğini belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 12:10, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 12:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi 'Karakurt' Tanıtım ve Araç Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Uraloğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuştu.
Kanal İstanbul Projesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Kanal İstanbul, Türkiye'nin ihtiyacıdır. Kesinlikle yapacağız, zamanını istişare ediyoruz. Asla vazgeçmiş değiliz" dedi.