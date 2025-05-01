Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması Ankara'da Başladı

Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması, Türkiye genelindeki genç kamu görevlilerini bir araya getiren önemli bir etkinlik olarak 1 Mayıs Perşembe günü Ankara'da başladı. 1-3 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen bu etkinlik, gençlerin kamu yönetimine dair fikirlerini paylaşabilecekleri ve deneyimli isimlerle buluşabilecekleri verimli bir platform sunmaktadır.

Gençlerin Enerjisi ve Vizyonu Ortak Platformda

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin enerjisini, fikirlerini ve vizyonunu ortak bir platformda buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Balcı, "Türkiye'nin dört bir yanındaki genç kamu görevlileri, sivil toplum ve arama kurtarma gönüllülerini bu anlamlı buluşmada bir araya getirmenin heyecanını yaşıyoruz. Gençlerimizin kamu yönetiminde söz sahibi olmaları

Kitap Lansmanı ve ADEM Buluşmasıyla Başlangıç

Etkinliğin ilk gününde, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit'in katılımıyla özel bir lansman gerçekleştirilecek. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın editörlüğünde hazırlanan "İrade-İsyan-Ahlak: Nurettin Topçu" adlı kitap çalışması kamuoyuna tanıtılacak. Günün sonunda, üniversite topluluklarının katılımıyla ADEM Türkiye Buluşması gerçekleştirilecek.

Siyaset ve Akademi Dünyasından Yoğun Katılım

2 Mayıs Cuma günü sabah oturumunda AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, gençlerle bir araya gelecek. Öğleden sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla "Gençlik ve Aile Akademisi" ödül töreni yapılacak.

Aynı gün saat 16.00'da Fikir Hikmet-Hayret Er. Ömer Demirbağ ile "Gençlik Üzerine Söyleşi" gerçekleştirilecek. Ardından, "Genç Perspektiften Toplu Sözleşme ve Kamu Personel Sistemi" başlıklı eğitim programı düzenlenecek. Akşam oturumu ise 12. İl Temsilcileri Toplantısı, müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle tamamlanacak.

3 Mayıs'ta Sona Erecek

Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması, 3 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Etkinlik, genç kamu görevlilerine kamu hizmeti anlayışını geliştirme, bilgi ve deneyim paylaşma imkanı sunarken, gençlerin ülke yönetiminde daha aktif roller üstlenmelerine yönelik katkı sağlamayı amaçlıyor.