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Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Anıtpark'ta kutladı

Ali Yalçın, Anıtpark'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emekçilere seslendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 12:15, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 14:40
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Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Anıtpark'ta kutladı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara'da düzenlenen 1 Mayıs etkinliğinde, küresel adaletsizliğe karşı birlik çağrısı yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sendika üyelerinin katılımıyla Ankara, 1 Mayıs coşkusuna bir kez daha ev sahipliği yaptı. Yalçın, emekçileri kahraman olarak nitelendirerek, onların alın terini ve mücadelesini yüceltti. "Siz kahramansınız, çelik dişler arasında direnen insanlığın başağısınız." sözleriyle emekçilere seslendi.

Memur-Sen'in Kurucusu Akif İnan'a Anma

Ali Yalçın, Memur-Sen'in kurucusu merhum Akif İnan'ı anarak, "33 yıl önce başlatılan örgütlü mücadelemizi bugünlere taşıyan tüm dava arkadaşlarımıza rahmet, sizlere selam olsun" dedi. Yalçın, Memur-Sen'in farklı şehirlerdeki 1 Mayıs programlarına değinerek, "13 yıl sonra tekrar Ankara'dayız" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın 1 Mayıs Coşkusu

Yalçın, miting alanındaki sendika üyelerini selamlayarak, "Türkiye'nin imarı için çalışan Bayındır Memur-Sen, yerel yönetim çalışanları, Diyanet-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Enerji-Bir-Sen, Kültür Memur-Sen, Sağlık-Sen, Toç-Bir-Sen, Ulaştırma Memur-Sen. Hepiniz hoş geldiniz" dedi.

Küresel Adaletsizliğe Karşı Duruş

Yalçın, 1 Mayıs'ın küresel adaletsizliklere karşı bir duruş günü olduğunu belirterek, "Bu bizim için Paris barikatlarına, emperyalizme, küresel adaletsizliğe, zulme karşı durmanın günüdür" ifadelerini kullandı.

İdeolojik ve Marjinal Gruplara Eleştiri

Konuşmasının sonunda bazı sendikal anlayışlara eleştiride bulunan Yalçın, Memur-Sen'in ideolojik ve marjinal gruplara yer vermediğini belirtti. "Biz sendikalıyız. Bizim rotamız belli, biz ideoloji değil, emek için varız" dedi.

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