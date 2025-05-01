Amasya'da gıda denetimlerinde ceza yağdı

Amasya'da gıda denetimleri yapıldı.

Yapılan denetimlerde sağlıksız ürün arzı yapanlara ceza yağdı.

Konuya dair Amasya Valiliği, açıklama yaptı.

"10 MİLYON TL CEZA KESİLDİ"

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada,

"Halkımızın sağlığıyla oynayanlara müsaade etmiyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde sağlıksız olduğu tespit edilen; 415 kilogram süt ürünü, 305 litre sahte zeytinyağı ve 970 kilogram kırmızı et imha edilmiştir. 2025 yılı başından itibaren sağlıksız gıda arzı yapan işletmelere yaklaşık 10 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır"

denildi.

Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.