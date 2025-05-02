Kütahya'da iki günde ikinci deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 16:11, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 16:11
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kütahya'da dün de saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.