Kütahya'da iki günde ikinci deprem

Kütahya'da dün de saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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