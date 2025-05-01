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Fahrettin Altun: Emeği Yücelten Yaklaşımımızla Yanınızdayız

Fahrettin Altun, 1 Mayıs'ta emeği yücelten katkıların Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 15:14, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 15:14
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Fahrettin Altun: Emeği Yücelten Yaklaşımımızla Yanınızdayız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili, "Her daim çalışanın ve emekçinin yanında olduk. Bu yaklaşımımızla, emeği yücelten, üretimi büyüten, istihdamı artıran her katkıyı Türkiye'nin daha güçlü yarınlarına atılmış bir adım olarak gördük" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un 1 Mayıs Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Çalışanın ve Emekçinin Yanında Olmak

Her daim çalışanın ve emekçinin yanında olduklarını belirten Altun şu ifadeleri kullandı:"Emeği ve alın terini mukaddes bilen medeniyet tasavvurumuz doğrultusunda, her daim çalışanın ve emekçinin yanında olduk. Bu yaklaşımımızla, emeği yücelten, üretimi büyüten, istihdamı artıran her katkıyı Türkiye'nin daha güçlü yarınlarına atılmış bir adım olarak gördük. Hedefimiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üreten, alın teri döken işçi ve emekçi kardeşlerimizle el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı; emeğin, üretimin, yatırımın, istihdamın, büyümenin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı yapmak. Bu büyük yürüyüşte, alın teriyle, emeğiyle, azmiyle ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçi kardeşlerimizi gönülden selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor; emeğin onurunu ve değerini her zaman baş tacı ettiğimizi bir kez daha vurguluyorum."

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