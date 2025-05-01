Kurban Satış ve Kesim Yerleri İçin Yeni Tedbirler

2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, illerde komisyon kurulacak ve satış ile kesim yerleriyle ilgili tedbirler alınacak. Kurallara uymayanlara ceza kesilecek. İşte kurban satış ve kesimiyle ilgili kurallar ve uyulması gerekenler...

Kurban Hizmetleri Tebliği Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurban Hizmetleri Komisyonu Kurulacak

Tebliğe göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında; müftülük, il/ilçe sağlık müdürlüğü, il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.